Аналитик предсказал, когда России выкатят претензии из-за уменьшения членов на Западе

Российские эксперты опровергли «новость» о том, что половые органы мужчин становятся меньше из-за плохой экологии.

Так, пластический хирург заверил ФАН, что о подобных проблемах у граждан нашей страны он не слышал. Специалист по охране окружающей среды сообщила, что на территории России с экологией все в порядке. Клинический психолог предположил, что некто заинтересованный посредством «вброса» пытается подтолкнуть людей к психозу. PR-технолог увидел в распространяющихся публикациях явные признаки черного пиара. А политолог сделал вывод, что после того как истерика в Европе и США будет доведена до максимума, виновной во всем назначат Россию.

Хирург: У нас в России все с этим хорошо

Ранее британское леволиберальное издание The Guardian разместило статью от имени правозащитницы и эколога Эрин Брокович, которая бьет тревогу по поводу того, что человечество скоро прекратит воспроизводство из-за ухудшающейся экологии. Вредные вещества, отравляющие окружающий мир по вине человека, по мнению активистки, пагубно сказываются на здоровье людей и, в частности, уменьшают размер полового члена у мужчин. Брокович заявляет, что это «полномасштабная чрезвычайная ситуация для человечества», и требует созвать экстренное совещание ООН.

Свои выводы автор материала подкрепляет заявлениями американской активистки доктора Шэнны Свон, утверждающей в публикации The Intercept:

«Физиология человека безвозвратно изменяется, размеры мужских половых органов сокращаются по всем параметрам, как и объем яичек!»

Пластический хирург Тигран Алексанян был немало удивлен известием о том, что репродуктивные органы у мужчин якобы меняют форму и размер. Он заметил, что ни с чем подобным никогда не сталкивался и от коллег таких новостей не слышал. При этом доктор согласился, что на Западе с репродуктивными функциями, судя по всему, все плохо.

«Общество там давно пришло к определенному моральному состоянию. Психологические и духовные аспекты проецируются на физическое тело. Браки заключают между мужчинами, между женщинами… Может быть, у них что-то и уменьшается. Но я не могу сказать, что 50 лет назад экология сильно отличалась», — заявил врач.

Алексанян добавил: главное, что в России у нас все хорошо, а они там на Западе пусть живут, как хотят. И измеряют, что им хочется.

Депутат: Экология — под охраной

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова рассказала ФАН, что с экологией в России никакого бедствия нет.

«Россия — страна с огромными ресурсами и прекрасным человеческим потенциалом. У нас уделяется много внимания охране окружающей среды. Состоянию экологии отводится огромное значение. Мы должны думать о детях и о том, что им оставим», — пояснила депутат.

Парламентарий напомнила, что правительство России выделяет большие средства на очистку рек и озер, включая Волгу и Байкал. Организованы охрана и оздоровление зеленых массивов.

По словам политика, в последнее время для сохранения чистоты природы и ее ресурсов оптимизируется и корректируется законодательная база. Жестко контролируется работа производственных предприятий. Ведется профилактическая разъяснительная работа с населением.

Психолог: Не болезнь, а пошлая пропаганда

В свою очередь, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов заявил, что «новость» — сознательный обман.

Науке известен культурный феномен, который называют «синдром Каро». Больным кажется, что их половой член уходит в тело. Это бывает у китайцев и, очевидно, связано с какими-то обстоятельствами культуры и менталитета. Это пример массового психоза определенной культурной направленности, который известен психиатрии.

«Полагаю, что тема про уменьшение половых органов, которая муссируется в США и Европе, — не массовый психоз, а социальный заказ. Я знаю, что количество выбросов вредных веществ предприятиями России компенсируется гигантскими лесами, которые растут на территории нашей страны. Так что говорить о реальной истории, в которой плохая экология уродует тела людей, несерьезно. Это дичь!» — воскликнул Ениколопов.

Клинический психолог высказал мнение, что речь идет не о болезни, а о пошлой пропаганде. Он предположил, что на сознание европейцев оказывается давление. Эксплуатируются потаенные страхи.

«Одно дело — проект «Грета Тунберг». Она играла на подростковом страхе смерти. А в настоящем случае — запугивание отсутствием будущего. При этом мужчин устрашают тем, что они лишатся статуса мужчины. Заметьте, курильщики стараются не брать пачки сигарет, на которых написано «импотенция», предпочитая упаковки с другими устрашающими словами. Это агрессивная угроза «Я» каждой личности», — заметил собеседник ФАН.

Ениколопов подчеркнул, что распространение информации об «уменьшении членов из-за плохой окружающей среды» — сознательный обман.

Пиарщик: Кто-то решил неординарно хайпануть

PR-технолог Вадим Горжанкин напомнил о высказывании главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят».

Горжанкин заявил, что сегодня «цивилизованная Европа» и США находятся под сильным влиянием зеленого и экологического PR. Кто-то использует экологию для политических целей, кто-то для давления на крупные корпорации, кто-то просто на этом фоне хочет реализовать свои амбиции и стать очередной Гретой Тунберг.

«Пиар на экологии — это благородная и модная тема. Что касается очередного исследования про пенисы, то, по всей видимости, кто-то решил хайпануть на экологической тематике в таком волнующем многих ключе. Неординарный подход сработал. Пошли заявления многочисленных активистов с требованием разобраться, что творится с пенисами и экологией», — отметил PR-технолог.

Вадим Горжанкин добавил, что провокация обычно приносит дивиденды — живые деньги или политический капитал.

Политолог: Ждем обвинений в адрес России

Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что самое интересное мы все увидим до лета.

«Я могу назвать целый ряд причин, по которым заинтересованные люди могли запустить в информационное пространство подобную нелепость. Главная жесточайшая проблема современной цивилизации — скука. Людей надо отвлекать, развлекать, щекотать им нервы. Возможно, «новость» о том, что у мужчин уменьшаются члены, должна отвлечь европейцев и американцев от чего-то более важного», — предположил аналитик.

По словам политолога, манипулирование осуществляется путем эксплуатирования любой проблемы, реальной или мнимой. Экология в этой теме — «пристрелянное поле», это как критика империализма во времена СССР.

При этом Журавлев предположил, что в результате мы «чего-то дождемся». По его мнению, вводить санкции против русских, потому что напуганные европейцы считают, будто Россия загрязняет мир, слишком просто. Западу для этого не нужны даже поводы. Поэтому санкции — лишь первый этап.

«Возможно, психоз будут подогревать. Средний европеец, который прочитал за всю жизнь только букварь, очень ценит свое «мужское хозяйство» и для его защиты готов на что угодно. Это не борьба за пресловутую «свободу во всем мире». Ущерб личный — и он у тебя в штанах! Защищай себя! Затем ненависть куда-то направят. Тема, связанная с сексом, беспроигрышная. Но секс в сочетании со страхом — товар скоропортящийся. Хохма долго не работает, через месяц все успокоятся. Так что, возможно, к лету мы услышим от западных политиков какое-то одиозное заявление», — заметил собеседник ФАН.

Дмитрий Журавлев сказал, что, скорее всего, в последнем акте мы увидим «мирового злодея, уменьшающего всем члены». И можно догадаться, кто им окажется. До недавнего времени на роль «мирового зла» претендовала только Россия. После проваленных переговоров на Аляске американцы назначили своим вторым врагом Китай. Так что выбор невелик...