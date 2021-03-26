Анна Каренина и Элизабет Беннет: топ-7 лучших ролей Киры Найтли

Британской актрисе Кире Найтли 26 марта исполнилось 36 лет. К этому времени она успела сняться в более 50 фильмах, дважды стать номинанткой на премию «Оскар», трижды номинироваться на «Золотой глобус». ФАН сделал подборку семи наиболее ярких ролей Киры Найтли.

Дочь Робин Гуда: Принцесса воров (2001)

Юная, красивая и очень смелая Гвин (Кира Найтли) в тайне от своего отца Робина Гуда учится стрелять из лука и ездить верхом на лошади. Очень скоро эти навыки пригодятся главной героине. Кровавый принц Джон бросает Робин Гуда в тюрьму, приказывает убить наследника престола Филиппа, чтобы завладеть троном. Отважная Гвин переодевается в юношу, а затем отправляется спасать британскую корону и своего отца.

Доктор Живаго (2002)

Это британский мини-сериал с Кирой Найтли и Сэмом Нилом в главных ролях. В основу ленты положен сценарий по мотивам произведения Бориса Пастернака «Доктор Живаго». История о московской девушке Ларисе Антиповой, в которую влюблены сразу трое мужчин, стала центром повествования в сериале. Настоящей любовью героини стал Юрий Живаго. Как и в книге, их отношения сопровождают страсть, горечь от разлуки и яркие эмоции от долгожданной встречи.

Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)

Первый фильм в серии картин о приключениях отважного Джека Воробья принес Кире Найтли популярность и признание. Роль симпатичной дочки губернатора моментально прославила актрису, а ее карьера стремительно пошла в гору. В фильме также приняли участие Орландо Блум и Джонни Депп. После первой части актриса снялась и в остальных трех: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю света» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Король Артур (2004)

Исторический боевик представил зрителям немного иную историю о короле Артуре. Вместо средневековой барышни Кира Найтли сыграла амазонку, супругу главного героя Гвиневру, одетую в кожу и стреляющую из лука. Изменения коснулись и других персонажей всем известной легенды. Получилось интересное сплетение разных мифов о короле Артуре.

Гордость и предубеждение (2005)

Именно за роль в этом фильме Найтли была номинирована на премию «Оскар». Сценарий был написан по одноименному роману Джейн Остен. Кире досталась главная роль Элизабет Беннет, встретившей богатого и холостого мистера Дарси. Их история любви неоднозначна: ее смущает его снобизм, а он не спешит на ней жениться из-за ее низкого социального положения.

Анна Каренина (2012)

В английской экранизации русского романа Льва Толстого Кира Найтли сыграла главную героиню. Картина рассказывает о запретной любви замужней Анны Каренины к молодому офицеру Вронскому. Фильм получился эмоциональным и ярким благодаря не только подобранным актерам, но и великолепным костюмам и музыкальному сопровождению.

Игра в имитацию (2014)

За участие в картине Кира Найтли получила приз Голливудского кинофестиваля за лучшую женскую роль второго плана. Она сыграла коллегу Алана Тьюринга (Бенедикт Камбербэтч) — легендарного британского криптографа и математика. Вместе со своими коллегами он пытается решить проблему расшифровки сообщений, которую используют нацисты с помощью машины «Энигма». Картина получила высокие отзывы критиков и зрителей за сюжет, за раскрытие персонажей, а также за режиссерскую и актерскую работы.