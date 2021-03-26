Первый в России музей криптозоологии открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

Доказательства существования самых неведомых живых существ теперь можно воочию увидеть в одном из самых необычных музеев Петербурга.

В Северной столице появился первый в России музей криптозоологии. Его создатель — весьма экстравагантный ученый — профессор Вейланд Харроустоун. Свою жизнь он посвятил изучению удивительных существ из легенд и мифов разных народов мира.

«Наш профессор изучал эту науку всю свою жизнь, посвятил ей все свое время, изучал мифических существ, был на дне Марианской впадины, был в Бермудском треугольнике. Очень экстравагантный был мужчина. Изучал всех этих мифических существ, это его наследие», — рассказала администратор музея Алена Цветкова.

Администратор Алена и сама выглядит немного необычно — ее рабочая униформа включает эльфийские ушки, как бы намекающие: в этом музее чудеса повсюду. При взгляде на экспонаты вспоминаются самые необычные истории из детства: тут можно найти доказательства существования зубной феи, скелеты русалки и кентавра и узнать, как же на самом деле выглядел йети.

«История именно нашего музея перекликается со многими известными на данный момент историями. Очень много каких-то отсылок к тем же «Властелину колец», «Гарри Поттеру», «Гравити Фолз», но при этом профессор изучал именно криптозоологию как науку. <...> Его исследования имеют историческое либо мифологическое начало», — пояснила Алена.

Безусловно, многие экспонаты собраны вручную специально для музея и являются по своей природе уникальными. В тоже время немало предметов были лично найдены профессором во время путешествий и исследований.

Название музея — «Бестиарий» — тоже выбрано не случайно. Издавна это слово обозначало книгу о мифических существах. Такие книги были у ведьм, колдунов и других существ, обладающих магической силой.