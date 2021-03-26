Политолог из Парижа разоблачил главные фейки французских СМИ о России

Политолог, общественный деятель и создатель франкоязычного сайта «Стоп русофобии» Дмитрий де Кошко назвал ФАН главные стереотипы и фейки, которые последние месяцы фигурируют во французских СМИ, и провел сеанс их разоблачения.

Самая распространенная группа фейков, по оценкам политолога из Франции, касается российской вакцины. Де Кошко обратил внимание сразу на несколько противоречий в риторике СМИ и властей Пятой республики.

Во-первых, элиты Франции, которые подвергаются серьезной общественной критике за нехватку вакцины, упорно отказываются от российских препаратов. На этом мнении они настаивают вслед за представителями Брюсселя. Так, 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил о ненужности вакцины «Спутник V». Политический обозреватель недоумевает, как организация, настаивающая на важности свободной торговли, нарушает этот первостепенный принцип по отношению к России.

«Очень странно, что ЕС защищает политику ультралиберализма, свободных обменов и свободной торговли, но при этом считает, что нужно дать преимущество европейской вакцине», — выразил удивление де Кошко.

Во французской печати также часто пишут о том, что процесс внедрения вакцины «Спутник V» займет слишком много времени, поэтому нерационально прибегать к данному препарату. Создатель сайта о фейках указал на несоответствие этой информации реальности.

«Это неправда, — заявил политолог. — Путин разговаривал с Макроном по телефону и предложил производить вакцину «Спутник V» во Франции еще в сентябре. Все успели бы уже организовать до 10 апреля, когда эксперты из ЕС только приедут в Россию для контроля исследований «Спутника V».

Следующая группа заблуждений, фигурирующих в СМИ Франции, связана с внутриполитической жизнью России. Дмитрий де Кошко обвинил своих соотечественников-журналистов в сокрытии важных фактов.

«Почему наши СМИ, которые считают, что в организме Навального нашли яд, не пишут, что Евросоюз до сих пор не передал никаких материалов в Россию для исследования? — задает неудобные вопросы своим соотечественникам политолог. — Почему не пишут, что «дворец Путина», который всем демонстрировался, сделан все же в 3D? Хотя бы сообщите при показе об этом! Я думаю, что никто не позволил бы сделать что-то подобное в 3D о Макроне».

Политолог обратил внимание и на сложившуюся ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

«Каким образом это угрожает независимости Западной Европы, если так энергия будет дешевле?» — удивился собеседник ФАН.

В заключение Дмитрий де Кошко задумался о сути проблемы распространения фейков о России.

«Тема фейков о России намного глубже, чем просто антирусская пропаганда, — подчеркнул общественный деятель. — Это вопрос демократии и свободы слова. Евросоюз ведет антирусскую кампанию в СМИ, делая акцент на том, что у нас, у европейцев, другие ценности. Но что это, по мнению ЕС? Однополые браки и сексуальные практики? Я считаю, что это не ценности».

Ранее Дмитрий де Кошко посетовал на упущенную выгоду Европейского Союза из-за ссоры с Россией.