День смеха 1 апреля 2021: история праздника, лучшие мемы, интересные факты

Многие не задумывались о происхождении Дня смеха, но каждый год произносят фразу: «1 апреля — никому не верю». Главной первоапрельской шутке про белую спину из романа «Двенадцать стульев» уже достаточно лет, но это не мешает вспоминать ее именно в День смеха.

С уверенностью сказать, что мир победил коронавирус, пока нельзя, но люди все равно стараются находить поводы для смеха и улыбок, невзирая на меры безопасности, которые мы продолжаем соблюдать уже более года. Поэтому ФАН предлагает отметить этот день с шутками и розыгрышами и расскажет об истоках праздника.

История зарождения

Точной информации о происхождении праздника нет. Согласно самой распространенной версии появления Дня смеха, его возникновению мы обязаны Древнему Риму, поскольку там в середине февраля отмечали День Глупых. Писатель Апулей считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха.

Есть и другая версия: День смеха зародился в древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. И это далеко не все существующие гипотезы.

Когда же стали отмечать День смеха в России? К нам праздник привез Петр I, которому он понравился во время пребывания в Европе. Первый раз народ разыграли в 1703 году: 1 апреля в Петербурге должны были показать представление заезжие артисты. Билеты быстро распродали, среди зрителей сидел и сам Петр. Шоу ожидала многотысячная толпа людей, занавес раздвинулся — и за ним все увидели огромное полотно, на котором было написано: «1 апрель — никому не верь!» Петр I оценил розыгрыш и ничуть не разозлился, наоборот поддержав такую идею.

Известно, что это день отмечал и Александр I, который с удовольствием разыгрывал придворных.

Смех и здоровье

Всем давно известно, что смех продлевает жизнь, но вот еще его положительные стороны.

Сейчас ко Дню смеха многие готовятся заранее: придумывают интересные шутки, строят планы на этот день и стараются выделиться остроумием. Вот несколько идей, которые в этот день должны остаться безнаказанными.

Паста

Когда все в доме уснут, влейте в верхнюю часть отверстия тюбика с зубной пастой немного клея момента. Спросонья все будут недоумевать, почему крышка не открывается. Только не забудьте вовремя засмеяться и раскрыть тайну.

Будильник

Розыгрыш с будильником жесток, но кто сказал, что шутки не могут быть такими. Поставьте будильник родителей на час раньше и поздравьте их с Днем смеха. Да, неприятно проснуться, когда есть возможность поспать еще часик. Но, с другой стороны, здорово осознать, что можно поспать еще целый час.

Конфета

Раскройте упаковку с конфетами, натрите каждое драже луком или чесноком и положите все обратно в упаковку. На перемене предложите угощение друзьям. Будет забавно посмотреть на их реакцию.

В прошлом году все самые смешные мемы были посвящены коронавирусу, а что смешного в 2021 году — покажет ФАН.

Как ни странно, но самые распространенные мемы 2021 года посвящены 2020 году.

Марсоход Perseverance высадился на Красную планету 18 февраля 2021 года. NASA показало первое фото с Марса, которое тут же стало мемом. На первых фотожабах были инопланетяне и монстры из фильмов, Берни Сандерс в варежках и плачущий кот.

Мем с парнем в маске Анонимуса и надписью «О-о-о, повезло-повезло» набрал популярность в различных пабликах.

В сентябре снимок Роберта Паттинсона, который выложил у себя в твиттере Джош Сэфди, получил вторую волну популярности — на этот раз Паттинсона фотошопили в другие картинки. В кадрах культового фильма «Гарри Поттер» смотрится очень гармонично.