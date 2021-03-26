Блокировка Суэцкого канала может оказаться на руку «Газпрому»

Москва, 26 марта. Случай с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза может принести дополнительные возможности «Газпрому».

Такую оценку дает Карлос Торрес Диас, глава подразделения рынков газа и электроэнергии компании Rystad Energy. Ожидается, что устранение проблемы займет несколько недель. Из-за того, что через канал передается большая часть получаемого Европой сжиженного природного газа (СПГ), картина на рынке энергоносителей может измениться.

«Спрос на природный газ в Европе с потеплением начал снижаться, но континент нуждается в постоянных поставках СПГ для пополнения низких уровней подземных запасов», — заявляет эксперт.

Трубопроводный экспорт газа из РФ в Европу сейчас ниже максимума транспортных мощностей, поэтому российские поставки способны обеспечить определенную гибкость. Вторым выгодополучателем Карлос Торрес Диас видит США, ведь танкеры из Америки дойдут до Европы быстрее, чем суда с Ближнего Востока, которым придется огибать Африку.

Обозреватель ФАН ранее констатировал, что у Северного морского пути есть огромное преимущество перед любым искусственным каналом, включая Суэц.