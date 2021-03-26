Пенсионер сорвался с дерева и погиб в березовых тисках под Архангельском

Архангельск, 26 марта. Застрявшего между деревьями мужчину обнаружил сосед по дачному участку. Прибывшие на место ЧП спасатели уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

Трагический случай произошел в Приморском районе в садоводческом товариществе «Магистраль». Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили застрявшего между березовыми стволами человека. Несчастный был в крови и не подавал признаков жизни. Вероятно, гибель наступила за несколько часов до приезда помощи.

Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Спасатели предположили, что пенсионер решил спилить верхушки деревьев, приставил к березам лестницу и залез наверх. В какой-то момент мужчина оступился и полетел вниз, застряв между стволами.

Журналист и бывший музыкант Александр Липницкий погиб, провалившись под лед, сообщал ФАН.