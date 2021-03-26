Посольство Египта: при столкновении поездов в Тахте никто из россиян не пострадал

Тахта, 26 марта. Пресс-секретарь посольства Египта Ахмед абд Альмоез подчеркнул, что никто из граждан РФ не пострадал при столкновении двух поездов на юге республики.

Трагедия произошла в районе города Тахта. По предварительным данным, неизвестный человек дернул стоп-кран, что привело к резкой остановке состава, в который врезался второй поезд. От удара с рельсов сошли три вагона. Жертвами стали 32 человека. Несколько десятков машин скорой помощи начали развозить раненых по местным больницам. Медпомощь потребовалась 66 гражданам.