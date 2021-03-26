Путин высоко оценил результаты работы АНО «Россия — страна возможностей»

Ново-Огарево, 26 марта. Социальные лифты в рамках платформы «Россия — страна возможностей» реализуются успешно, заявил глава РФ Владимир Путин.

России удалось предоставить молодым людям дополнительную возможность реализовать себя там, где они живут и учатся, подчеркнул лидер российского государства. В эту пятницу, 26 марта, Владимир Путин выступил в рамках заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«Два губернатора, несколько заместителей министра федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших крупнейших компаний — все прошли через эту платформу», — отметил Владимир Путин.

Победители конкурса «Россия — страна возможностей» смогут рассчитывать на упрощенное получение гражданства РФ. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. Президент пообещал дать соответствующее поручение ответственным органам и ведомствам.