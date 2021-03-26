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Названы знаки Зодиака, которым не суждено построить счастливые отношения

Названы знаки Зодиака, которым не суждено построить счастливые отношения

Москва, 26 марта. Звезды могут оказывать влияние на все аспекты жизни, в том числе и на любовные отношения. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не суждено быть вместе.

Энергичным Овнам практически невозможно ужиться с принципиальными консерваторами Козерогами. Такая пара обречена на вечные споры и конфликты, ведь каждый представитель знака очень упрям и будет отстаивать свою точку зрения до последнего.

Неблагоприятным союзом называют и брак Льва с Тельцом. Последний по своей натуре спокойный семьянин, которого может раздражать напористость и взрывной характер Льва.

Проблемы в отношения ждут также пару Девы и Рыбы. Если представители знака Дева рациональны и держат все под контролем, то Рыбам необходимы прикосновения и комплименты, иначе они будут сомневаться в чувствах партнера.

Скорпиону и Водолею звезды не сулят ничего хорошего. В их отношениях будет постоянная напряженная борьба. Оба будут подмечать каждую мелочь в своей второй половинке и делать замечания на повышенных тонах.

Токсичными могут стать отношения Весов и Раков, пишет "НьюИнформ". Первые совершенно не умеют отказывать себе в прихотях, поэтому могут даже изменить партнеру, поддавшись мимолетному порыву. Представители Раков отличаются эмоциональностью и копят обиды в себе. Молчание и неумение говорить со второй половинкой приведет к краху.

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