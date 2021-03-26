Пресняков-старший назвал Пугачеву доброй бабушкой

Москва, 26 марта. Саксофонист и композитор Владимир Пресняков — старший рассказал, какая бабушка получилась из певицы Аллы Пугачевой. В пример он привел воспитание их внука Никиты.

Молодой человек родился в 1991 году в семье певцов Владимира Преснякова — младшего и Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам родителей и тоже стал артистом: пишет музыку и гастролирует со своей группой MULTIVERSE.

Как рассказал Пресняков-старший, его внука воспитывали в полной демократии. Увлечения наследника родные старались уважать. При этом Орбакайте он назвал более строгой по сравнению с другими членами семьи.

А вот Пугачева, по словам композитора, справедливая и для своих очень демократичная и добрая.

«Тоже воспитывала, думаю, его правильно — демократично. Какие-то там наставления: «Ты уже большой! Ты подводишь! Ты позоришь!», как у нас с Леной (супругой. — Прим. ФАН) было давать не принято, так и у нее. Надо ведь, чтобы дети как трава в поле росли», — цитирует его «Московский комсомолец».

В настоящее время внимание Пугачевой приковано к воспитанию собственных детей Лизы и Гарри. Двойняшки, рожденные суррогатной матерью, в прошлом году пошли в первый класс.