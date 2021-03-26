Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Москва призывает к сдержанности на фоне ситуации на Корейском полуострове

Москва призывает к сдержанности на фоне ситуации на Корейском полуострове

Москва, 26 марта. Россия наблюдает за ситуацией на Корейском полуострове и призывает стороны к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, обстановка осложнилась из-за проведения военных маневров США и Кореи, а также ракетных запусков КНДР.

«В создавшихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее в Москве сообщили, что испытания баллистических ракет на территории КНДР вызывают беспокойство. Не исключено, что они ставят под угрозу безопасность приграничных зон.

Новости партнеров