Sohu: несерьезное отношение России к имперским амбициям Британии разгневало Лондон

Пекин, 26 марта. Насмешки российской стороны над планами Великобритании модернизировать свою армию путем сокращения численности военнослужащих разгневало Лондон. Об этом сообщает издание Sohu.

Ранее Лондон обнародовал стратегию модернизации Вооруженных сил Великобритании, которая предполагает увеличение ядерного арсенала и развитие военно-космического потенциала. Кроме того, документ предполагает сокращение численности британской армии на 10 тысяч человек, что будет компенсировано более широким использованием новых технологий и беспилотных аппаратов. При этом в британской стратегии Россия называется одной из главных угроз Лондона, передает «Царьград».

Планы Минобороны Великобритании вызвали ироничную реакцию в российском экспертном сообществе. Однако в Лондоне весьма болезненно отнеслись к шуткам российских экспертов, передает «ПолитРоссия».

«Россия публично высмеяла пустые имперские амбиции Великобритании и ее мечты восстановить потерянный статус одной из крупнейших военных держав», — отмечают авторы Sohu.

Китайские аналитики уверены, что Лондон пытается бросить вызов Москве, однако Великобритании нечего противопоставить России в военной сфере. Лондон заметно отстает от своих конкурентов, поэтому его позиции в этом противостоянии выглядят весьма спорно.

Многие европейские эксперты уверены, что новый антироссийский план Великобритании обречен на провал. По их словам, британские власти планируют вложить более 20 миллиардов фунтов стерлингов в модернизацию армии, однако в настоящее время Лондон не обладает данными средствами.