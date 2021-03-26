Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 26 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении этапа высокой иммунизации населения и о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Столичный градоначальник отметил, что, несмотря на стабилизацию эпидобстановки в регионе, отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых граждан Москвы. Вакцинация могла бы стать для них спасением, пояснил Собянин.

В москве работает около 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, работают выездные бригады. Вакцинация бесплатная, при себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС.

Социальные работники начали кампанию по информированию москвичей старшей возрастной группы во время обхода квартир. Сотрудника соцслужбы можно узнать по бейджику с именем и фамилией. На лицевой стороне бейджа также должны быть указаны центр социального обслуживания и стоять печать окружного управления.

Столичный мэр сообщил, что в мегаполисе привилось от COVID-19 около одного млн человек, большую часть из которых составляют граждане старше 65 лет. Собянин призвал пожилых москвичей не игнорировать возможность защитить себя и свое здоровье.