Жена Стаса Михайлова отреагировала на слухи об отношениях дочери с Анатолием Цоем

Москва, 26 марта. Супруга певца Стаса Михайлова Инна получила много вопросов от подписчиков о личной жизни своей дочери Евы. Подписчики решили, что девушка встречается с солистом группы MBAND.

Недавно в семье Стаса Михайлова с размахом отмечали 22-летие падчерицы певца Евы. Мероприятие провели в подмосковном гольф-клубе. Поздравить девушку пришли многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе и солист группы MBAND Анатолий Цой. Именно он преподнес имениннице необычный подарок, который растрогал ее до глубины души. Певец подарил Еве котенка по кличке Клео.

Пользователи Сети решили, что у падчерицы Стаса Михайлова роман с 31-летним Анатолием Цоем. Под снимками с торжества, которые опубликовала мать девушки в Instagram, подписчики стать расспрашивать об их отношениях. Инна Михайлова не стала затягивать с ответом на такой щекотливый вопрос, чтобы не спровоцировать ненужные слухи.

«Нет, друг!» – ответила жена артиста в комментариях.

Однако для многих фанатов интрига продолжает сохраняться. Они считают, что мать Евы может ничего не знать о личной жизни дочери, поэтому заявления нужно ждать от самой девушки или Цоя.

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