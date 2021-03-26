Малышева предупредила о смертельной опасности алкоголя для нерожавших женщин

Москва, 26 марта. Любые дозы алкоголя представляют огромную опасность даже для молодого женского организма, сообщила доктор и телеведущая Елена Малышева.

Многие полагают, что спиртное опасно только для алкоголиков, однако на самом деле горячительные напитки представляют опасность для любого организма. Заболевания печени не сопровождаются болевым синдромом, поэтому их часто не удается диагностировать вовремя, заявила Малышева в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Первыми от употребления алкоголя страдают молочные железы. Даже минимальное количество спиртного значительно увеличивает риск возникновения рака груди. По мнению Малышевой, нерожавшим женщинам стоит исключить эти напитки.

Употребление некоторых продуктов способно снизить риск возникновения онкологических заболеваний груди. Телеведущая посоветовала россиянкам включить в свой рацион больше капусты, персиков и помидоров.