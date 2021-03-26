Боевиков во главе с экс-президентом ЦАР Бозизе обвинили в нарушении прав человека



Банги, 26 марта. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) несут ответственность за нарушение прав человека и дестабилизацию обстановки в Центральноафриканской Республике.

Об этом заявил военный наблюдатель, специалист в области социальных и политических исследований Сирил Донгобада в интервью для издания Nouvelles+.

В прошлое воскресенье, 21 марта, представители «Коалиции» пожаловались на исключение конгломерата группировок из национального диалога. Лидер бандформирований экс-президент Франсуа Бозизе также раскритиковал правительство ЦАР за сотрудничество с Россией.

Сирил Донгобада счел заявления боевиков попыткой обелить репутацию, чтобы избежать наказания за военные преступления.

«Мы видели народные протесты в Банги и других городах — люди не желают разговаривать с теми, кто поднял против них оружие. Если бы бандиты хотели диалога, они использовали бы демократические способы выражения своей позиции», — заключает Донгобада.

Аналогичное мнение высказала независимый эксперт ООН Мари-Тереза Кейта-Бокум. Она подчеркнула, что Центральноафриканская Республика подвергается беспрецедентной интервенции со стороны иностранных боевиков и наемников, пытающихся свергнуть правительство.

«Благодаря армии ЦАР, подготовленной российскими инструкторами, бандиты отступили и понесли потери. Правительство во главе с президентом Туадера ясно дало понять, что довести войну до победного конца необходимо, так как это затрагивает интересы народа», — уточнила Кейта-Бокум.

Эксперт ООН по правам человека в ЦАР Яо Агбетси дополнил слова своей коллеги, что Россия и Руанда внесли неоценимый вклад в дело восстановления мира в республике. Он рекомендовал и другим африканским странам активнее привлекать российских инструкторов для решения проблем в области безопасности.

Ранее жители ЦАР поблагодарили армию за спасение страны от бандформирований. За последние несколько месяцев правительственные войска освободили уже более 80% территории республики.