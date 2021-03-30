Китай усиливает военное присутствие на спорных островах

Летом прошлого года КНР проводила учения с боевой стрельбой в Южно-Китайском море. На маневрах в основном отрабатывались действия ПВО и авиации по уничтожению надводных кораблей противника.

23 января 2021 года авианосец «Рузвельт» ВМС США вошел в акваторию ЮКМ в рамках выполнения соглашений с Тайванем о поддержании его безопасности.

Эти два события показывают решимость как КНР, так и США в завоевании тактического превосходства в регионе. И если у последней стороны мощным аргументом военно-политического давления является авианосная группировка кораблей, то что сможет противопоставить Китай своим оппонентам?

Не флотом единым

Южно-Китайское море и острова в нем являются районом, права на который оспаривают несколько стран. Острова и шельф обладают большими объемами полезных ископаемых, их страна-обладатель получит также и исключительную экономическую зону, протяженностью в 200 морских миль. Контроль региона важен и с геополитической точки зрения, так как именно через него проходит более 80 процентов экспорта сырой нефти.

Ранее мы писали о том, какие методы использует КНР для захвата и удержания островных территорий с политической и экономической точек зрения. Пришло время рассмотреть, какие шаги предпринимает Китай для отражения возможной военной агрессии в ЮКМ.

КНР на сегодняшний день обладает сильным флотом, в котором проходят службу 240 000 военнослужащих. На вооружении стоят более 300 кораблей, в числе которых находятся и самые современные авианосцы, более 600 самолетов. По общему тоннажу действующих кораблей ВМС НОАК уступают только США.

Район ЮКМ находится в зоне ответственности Южного флота военно-морских сил Китая, который состоит из 9 эсминцев разного типа, 18 сторожевых кораблей. Состав подводных кораблей представлен атомными, ударными атомными и подводными лодками с обычным вооружением.

Даже обладая мощным флотом, недостаточно опираться только на корабли и морскую авиацию, особенно учитывая, что удар может быть нанесен внезапно и с нескольких направлений. Необходима система раннего предупреждения, способная не только сообщить о готовящемся нападении, но и нанести упреждающий удар по противнику, дав тем самым время основным силам перейти в состояние боевой готовности.

Такая система не может целиком и полностью состоять из кораблей, так как им бы пришлось постоянно перемещаться в указанном районе единой группой, что не только невозможно ввиду ограниченных запасов топлива и продовольствия на кораблях, но и малоэффективно в силу больших размеров региона.

Мой остров — моя крепость

Прекрасно осознавая опасность внезапного удара с нескольких направлений, КНР планомерно наполняет островные территории региона своими военными объектами, главными из которых являются взлетно-посадочные полосы, радиолокационные системы и ракетные комплексы.

Особенно активно КНР ведет свою деятельность на Парасельских островах (Сиша) и островах Спратли (Наньша). В последнее время в сети появилось большое количество аэрофотоснимков рифов Мисчиф, Хьюз, Куартерон, Огненного креста, Суби, Гавенского рифа, на которых можно увидеть различные элементы инфраструктуры.

Риф Мисчиф расположен в районе Спратли. Площадь искусственного острова, построенного на рифе, составляет 5 580 000 квадратных метров. Работы там начались в начале 2015 года. Риф находится в исключительной экономической зоне Филиппин, в 129 морских милях от Палавана. Многие предполагали, что расширив вход в риф, Китай намерен создать там военно-морскую базу. Остров оснащен каналом доступа, укрепленными морскими валами, девятью временными погрузочными причалами, девятью цементными заводами, военными объектами, убежищем для рыбаков и тремя антеннами спутниковой связи.

Риф Куартерон расположен на западной стороне островов Спратли. Китай начал строить его летом 2014 года. В настоящее время риф Куартерон оснащен 125-метровым каналом доступа, двумя вертолетными площадками, оборудован волноломами. Некоторые специалисты предполагают, что на рифе также размещены антенны связи, радиолокационный объект и две радиолокационные башни, находящиеся в стадии строительства, пять пушек или ракетных установок.

Риф Огненного Креста также расположен на западной стороне островов Спратли. В настоящее время Китай строит взлетно-посадочную полосу с предполагаемой конечной длиной 3110 метров, а также приступил к развитию портовых сооружений. На рифе находится достаточно большая гавань, девять погрузочных причалов и пирс. На нем уже располагаются орудия ПВО, радиолокационная башня (в стадии строительства), восемь позиций для предполагаемых орудий, антидиверсионные системы, средства связи, теплицы, две вертолетные площадки.

Гавенский риф расположен рядом с центральной частью островов Спратли. Размеры искусственного острова составляют 300 на 250 метров. К острову ведет небольшой канал шириной 122 метра. Исходя из снимков, на острове могут располагаться зенитные орудия, большая антенна радиосвязи, различные вспомогательные объекты, 8 позиций для будущих орудий, морские пушки, две вертолетные площадки, усиленные волноломы и цементный завод.

Риф Хьюз находится в северной части Спратли. Летом 2014 года на нем началось строительство инфраструктуры и работы по улучшению почвы и агроклиматических условий. Сейчас риф имеет канал доступа шириной 118 м., береговые укрепления, четыре оборонительные башни, гавань площадью 292 000 кв.м, порт площадью 35 350 кв.м, многоуровневый военный объект, пять возможных орудийных позиций. Предполагаемый радиолокационный объект находится в стадии строительства. Также уже построена вертолетная площадка, укрепленные морские стены и цементный завод.

Риф Суби расположен на севере Спратли. Он находится в 14 км от группы рифов Титу, оккупированных Филиппинами. Появились сообщения о том, что на Суби дислоцировано до 200 военнослужащих. В настоящее время риф оснащен каналом доступа шириной 230 метров, одиннадцатью временными погрузочными пирсами, строящейся взлетно-посадочной полосой длиной 3000 м. Судя по снимкам, на рифе также может находиться многоуровневый объект военного назначения, семь антенн спутниковой связи, радиолокационная станция, волноломы, вертолетная площадка и три бетонные установки.

Практически на всех островах расположены радиолокационные станции, часть из которых еще строятся, антенны связи, вертолетные площадки и бетонные заводы. Последние могут использоваться для создания долговременных укреплений и установки в них ракетных комплексов или иных систем вооружений.

В ряде источников сообщается о том, что в районе островов Спратли (Наньша), а именно на рифе Огненного Креста, Суби и Мисчиф, КНР разместила противокорабельные ракетные комплексы YJ-12В и установки HQ-9В, оснащенные ракетами класса земля-воздух.

Еще одним важным моментом является присутствие самолетов ВС НОАК на рифах Суби, Мисчиф и Огненного Креста. В СМИ неоднократно сообщалось об учениях ВС НОАК в Южно-Китайском море, в ходе которых отрабатывались взлет и посадка на островные территории.

Новая база — новые возможности

Активность Пекина на Спратли (Наньша) показывает желание использовать их в качестве небольших укрепленных районов, основная цель которых будет сводиться к обнаружению вероятного противника, предупреждению основных частей об агрессии, а также нанесению ракетных ударов по агрессору. Вооружение и оборудование, размещенные на островах Спратли (Наньша), вероятно, будут использоваться в основном против ВМС и ВВС соседних стран, а именно — Малазии, Филиппин и Вьетнама. В мирное время подобные объекты продолжат развиваться и совсем скоро станут полноценной сдерживающей силой на этом участке. Фактически вся эта военная инфраструктура прикрывает «тыл» региона и защищает Поднебесную от нападения соседних стран, а также от внезапного вторжения через Малаккский пролив.

На Парасельских островах (Сиша) КНР также разместила ряд объектов военного назначения. Как и в случае с островами Спратли (Наньша), КНР построил на соседствующих рифах вертолетные площадки и гавани для швартовки судов, бетонные заводы. Однако есть и существенные отличия в устройстве инфраструктуры этих двух островных групп.

Прежде всего, на данный момент отсутствует информация о наличии и местонахождении на Сиша систем связи и радиолокационных объектов КНР. Второе отличие заключается в том, что основные военные объекты (взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, ракетные системы) располагаются только на острове Вуди, который также является и административным центром. В ряде китайских источников сообщается, что КНР намерена создать на этом острове базу, способную одновременно вместить 50 эсминцев с водоизмещением 7000 тонн каждый. На Вудин уже располагаются установки ПВО с ракетами HQ-9. На некоторых снимках были распознаны и китайские истребители, находящиеся на взлетно-посадочной полосе. Количество и типы самолетов, находящихся в ангарах, остается неизвестным.

Желание КНР создать мощную базу практически в центре стратегически важного региона является абсолютно логичным. Прежде всего, такая база сможет стать отличным транспортным узлом, позволяющим размещать и обслуживать большое количество самолетов и кораблей, а значит, они смогут гораздо оперативнее перемещаться в регионе. Также она сможет стать еще одним звеном в общей оборонительной цепочке КНР в ЮКМ, позволяя кораблям с большей безопасностью двигаться от одной островной группы к другой.

И главное — защита объектов стратегической значимости, находящихся в ее зоне ответственности. Например, базы подводных лодок Юйлинь, размещенной на острове Хайнань. Данные подлодки, среди которых есть и атомные, будут представлять серьезную угрозу даже для большой группы кораблей противника.

Если рассматривать базу с точки зрения ее тактической значимости в условиях нападения неприятеля, то у нее, скорее всего, будут две основные задачи. Первая — прикрытие скрытного выдвижения подводных лодок с базы Юйлинь для нанесения ими превентивного удара, вторая — осуществление огневого поражения противника, вторгшегося в ЮКМ через пролив Баши (Лусонский пролив).

Колосс на рифовых ногах

При подготовке любых оборонительных и наступательных планов невозможно учесть и перекрыть все недостатки, поэтому «рифовые» базы КНР в Южно-Китайском море имеют и слабые места.

Может создаться впечатление, что ракетное вооружение, которое устанавливается на рифах и островах, способно нанести ощутимый урон противнику, защитив при этом не только себя, но и самолеты, и корабли НОАК, находящиеся в районе нападения. Однако равнинный рельеф и отсутствие естественных укрытий превращают установки в легкую добычу. Противник перед началом наступления безусловно будет проводить фотосъемку местности и с особой тщательностью изучать места возможного расположения ракетных комплексов и первые удары обрушатся именно на них.

Вторым по значимости объектом для уничтожения являются взлетно-посадочные полосы и ангары для хранения самолетов. КНР необходимо разработать систему их защиты и быстрого восстановления. Ведь разрушение взлетной полосы не только делает невозможным посадку самолетов, их дозаправку и обслуживание, но и запирает оставшиеся на острове самолеты, превращая их в легкую мишень. Уничтожение самолетов и аэродромов безусловно повлечет за собой потерю тактического и оперативного преимущества и может негативно повлиять на исход столкновения.

Китай буквально засеивает острова и рифы радарами, превращая одиночно уязвимые РЛС в единую сеть, которую очень сложно будет вывести из строя в реальном боестолкновении. Именно от надежности систем радиообнаружения будет зависеть не только эффективность работы средств огневого поражения, но и безопасность всего региона.

Ахиллесова пята всех военных объектов КНР — их удаленность от материка. В связи с этим особое внимание должно уделяться созданию на островных территориях больших запасов материальных средств, необходимых для обслуживания техники, горючего, провизии и питьевой воды. В противном случае, если неприятелю удастся отрезать каналы снабжения островов, военные объекты очень быстро могут потерять свою боеспособность.

Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик

Понимая значимость островных территорий, КНР развернул широкую сеть влияния в регионе, сплетая воедино экономико-политические и военные методы. Знание международных законов позволило Китаю обосновать свое присутствие на островах и рифах, а экономическая мощь Пекина поспособствовала скорейшему превращению необитаемых территорий в места, пригодные для проживания человека.

Данный успех сильно обеспокоил страны, которые не хотят усиления КНР в столь важном регионе. Поэтому наряду с политическими заявлениями против Пекина, стало возрастать и число военных провокаций в ЮКМ.

Исходя из развития и увеличения количества элементов военной инфраструктуры на островах в ЮКМ, становится очевидным, что КНР усиленно готовится к вооруженному столкновению в регионе.

Пекин превратил небольшие рифы в укрепления, оснащенные системами ПВО, связи, радиолокационными станциями. На части островов и рифов появились причалы для кораблей, взлетно-посадочные полосы, пригодные как для истребителей, так и стратегической авиации.

Однако китайские форпосты имеют и ряд существенных недостатков, не позволяющих им долго держать оборону в случае интенсивного нападения превосходящих сил противника. Поэтому основная роль военных объектов Китая в ЮКМ, скорее всего, будет состоять в том, чтобы сначала заблаговременно обнаружить противника и нанести по нему упреждающий удар.Затем защитить корабли и подводные лодки от нападения, сдерживать натиск противника до подхода основных сил НОАК, не дать нападающей стороне завладеть инициативой и развернуться в Южно-Китайском море.

Иными словами, военное присутствие НОАК на островных территориях региона — это, с одной стороны, средство стратегического сдерживания в условиях мирного времени, и передний край обороны в случае военного конфликта, которому в числе первых придется столкнуться с противником и испытать всю тяжесть его ударов.