Молодой матери двоих детей в Волгограде успешно провели сложную операцию на мозге

Волгоград, 26 марта. Жительница Волгограда после рождения второго ребенка узнала, что нуждается в срочной операции по удалению опухоли головного мозга. Ее провели с помощью новейшего оборудования.

Оно поступило в Волгоградскую областную больницу №1 совсем недавно и позволило врачам провести сложнейшую операцию без затруднений.

Опухоль у женщины оказалась крупной, избавиться от нее и сохранить жизнь пациентке можно было исключительно хирургическим путем. Специалисты в течение четырех часов боролись за жизнь матери двоих детей, пишет kp.ru.

«Несмотря на сложное расположение и размеры новообразования, врачи-нейрохирурги успешно удалили опухоль. Уже через несколько дней пациентку перевели из реанимации в отделение, сейчас она готовится к выписке», — рассказали в облздраве.

Провести операцию медики смогли благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости современного микроскопа. Он поступил в больницу в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Российские хирурги успешно проводят сложнейшие операции. Еще одно подтверждение тому — операция по двойной трансплантации в Москве. Столичные специалисты пересадили ребенку сразу два внутренних органа.