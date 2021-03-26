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Путин захотел обнять девушку за исполнение красивой песни

Путин захотел обнять девушку за исполнение красивой песни

Москва, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин попросил девушку спеть на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Песня была посвящена России.

Девушка по имени Елизавета исполнила небольшой отрывок из красивой песни о России по просьбе главы государства.

«Браво! Если бы вы были рядом, я бы вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое», — сказал Владимир Путин после того, как девушка спела.

Российский лидер также поблагодарил родителей и преподавателей россиянки.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия президент уточнил, что победители конкурса смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

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