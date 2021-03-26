Стоимость бензина выросла в России за неделю

Москва, 26 марта. Средняя стоимость бензина увеличилась в Российской Федерации. Речь идет о временном промежутке с 15 по 21 марта.

О росте цен на отечественном рынке рассказали аналитики Федеральной службы государственной статистики. Средние потребительские цены на топливо на отечественных заправках повысились на 12 копеек за подотчетную неделю.

Стоимость топлива в среднем по России составила 47,31 рубля. При этом средние цены на бензин Аи-92 выросли на 13 копеек, марка Аи-95 также подорожала на 13 копеек, а Аи-98 — на 6 копеек. Рост стоимости топлива зафиксировали в 67 регионах страны. В Махачкале цены повысились на 1,4%, в Петропавловске-Камчатском — на 1,1%, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 0,3 и 0,2% соответственно.

Стабилизация обстановки вокруг биржевых цен на бензин наблюдается в РФ с 10 марта. Для этого правительство решило предпринять ряд мер, в числе которых корректировка демпферного механизма.

Доктор экономических наук, аналитик Ирина Романова в интервью «ФедералПресс» предупредила, что с 1 апреля рост цен может затронуть множество позиций – как на продовольственном, так и на непродовольственном рынке.