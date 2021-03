Панама расследует, почему Ever Given заблокировал Суэцкий канал

Морское управление Панамы (AMP) объявило о начале расследования аварии с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, полностью заблокировав судоходство в одном из важнейших судоходных путей мира. В настоящее время «точные причины случившегося не установлены», подчеркивают чиновники.

Panamá abre una investigación sobre el buque que aún bloquea el canal de Suez https://t.co/0JgBjOg943 — El Confidencial (@elconfidencial) March 26, 2021

Судно Ever Given является одним из крупнейших в мире. Его водоизмещение составляет 220 тыс. тонн, а длина — 400 метров. При таких размерах «стены судна действуют как паруса и подвергаются воздействию порывам ветра», отметили в AMP, указывая на одну из возможных причин аварии.

«AMP сотрудничает с властями разных стран, выполняя положения Кодекса по расследованию морских происшествий. Документ предусматривает установление причин случившегося для предотвращения подобных аварий в будущем», — говорится в сообщении Морского управления.

В АМР подчеркнули, что «на данный момент специалисты не обнаружили серьезных загрязнений окружающей среды, только небольшие повреждения самого корабля». Спасатели выбирают наиболее подходящий сценарий по освобождению судна с учетом стратегической значимости Суэцкого канала.

Самая дорогая авария

Судно Ever Given село на мель утром 23 марта в Суэцком канале и полностью перекрыло движение по морскому переходу. За контейнеровозом выстроилась очередь из более чем 150 кораблей.

New @planetlabs satellite imagery from this morning shows the shipping traffic backup in the Gulf of Suez behind the stuck Ever Given:



The Suez Canal handles 12% of global seaborne trade, with the blockage disrupting over $9 billion a day of goods.https://t.co/lIsmRAjzRO pic.twitter.com/hnN8uUDMl3 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 25, 2021

По предварительной версии, причиной аварии стала плохая видимость и сильный ветер во время песчаной бури — корабль отклонило от курса, он «зарылся» носом в берег, после чего его развернуло так, что корма тоже оказалась на мели. Застрявшее судно попытались вытащить с помощью буксиров и экскаваторов, но это сделать не удалось.

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven #SuezCanal #Suez pic.twitter.com/zbeD59LA6V — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

Каждый день простоя контейнеровоза обходится мировой экономике в 100 млн долларов. Инцидент в Суэцком канале вызвал повышение цен на нефть на 5%. Власти Египта открыли движение по старому руслу канала, чтобы частично восстановить сообщение между Средиземным и Красным морями. По данным Bloomberg, работы по освобождению судна могут продлится до 31 марта.

Последний раз подобная авария в Суэцком канале произошла в 2017 году. Тогда из-за технических неполадок сел на мель японский контейнеровоз OOCL, его отбуксировали за несколько часов. Самое крупное ЧП произошло с либерийским танкером Tropic Brilliance. В 2004 году из-за поломки навигационного оборудования он сел на мель около города Исмаилия и также полностью заблокировал сообщение. Корабль вызволили через два дня. Убытки для Египта составили около 24 млн долларов.

При чем здесь Панама?

Контейнеровоз, который построила японская компания Imabari Shipbuilding, а пользуется им в лизинг тайваньская Evergreen Marine, шел под панамским флагом. Этому есть объяснение — Панама входит в число стран с «удобным флагом». Такую маркировку получают государства, которые предоставляют экономическую выгоду владельцам при регистрации судов. Благодаря «мягкому» морскому законодательству страна стала лидером по количеству торговых кораблей. По данным за 2016 год, в Панаме зарегистрировано более 8,6 тыс. судов. В США к тому моменту было 3,4 тыс., в Китае — 3,7 тыс.

Власти страны предоставили так называемую открытую регистрацию, которую можно делать даже онлайн, оформление судна не предусматривает обязательных налоговых платежей. Панама также не разглашает персональные данные и не регламентирует работу моряков, что позволяет судовладельцам привлекать рабочую силу со всего мира и экономить на зарплатах.

In blue the nations that allow the use of their flag as a flag of convenience. Among them, also #Panama. Low registration fees, low taxation and freedom from labour and safety laws are motivating factors for many flags of convenience. #MSF pic.twitter.com/5NeTxXPWjs — Anna Maritati (@AnnaMaritati) September 17, 2018

Для Панамы подобные поблажки очень выгодны: страна получает миллиарды долларов с таможенных сборов и оплаты различных услуг.

Обратной стороной «удобного флага» являются низкая подотчетность, уход от налогообложения и несоблюдение стандартов безопасности. Международная федерация работников транспорта (ITF) не раз заявляла, что Панама закрывает глаза на невыполнение судовладельцами всех правил для попадания в реестр, а некоторые лицензии были и вовсе куплены нелегально.