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Грустные глаза дочери Юлии Началовой на фото из «Артека» впечатлили фанатов

Грустные глаза дочери Юлии Началовой на фото из «Артека» впечатлили фанатов

Москва, 26 марта. Редкие снимки дочери покойной певицы Юлии Началовой появились в Сети. Фанатов растрогали грустные глаза девочки на фотографиях.

Дочь Началова родила 1 декабря 2006 от футболиста Евгения Алдонина. После скоропостижной смерти исполнительницы поклонники стали с пристальным вниманием следить за жизнью ее семьи, а особенно подрастающей наследницы.

Им даже удалось найти фотографии с отдыха Веры Началовой в лагере «Артек», которые были сделаны в 2019 году. На снимках, опубликованных на фан-странице в Instagram, девочка выступает на сцене, позирует вместе с друзьями и дает «пять».

Однако, как отметили интернет-пользователи, она выглядит на кадрах далеко не счастливой. Их поразил печальный взгляд подростка.

«Такая девочка хорошая»;

«Такие грустные глазки»;

«Красавица! Счастья тебе, солнышко», — написали фанаты.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. В годовщину смерти воспоминаниями об исполнительнице поделились многие ее коллеги и друзья. Например, подруга и PR-директор Анна Исаева показала редкие кадры с артисткой, сделанные из-за кулис.

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