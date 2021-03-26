Грустные глаза дочери Юлии Началовой на фото из «Артека» впечатлили фанатов

Москва, 26 марта. Редкие снимки дочери покойной певицы Юлии Началовой появились в Сети. Фанатов растрогали грустные глаза девочки на фотографиях.

Дочь Началова родила 1 декабря 2006 от футболиста Евгения Алдонина. После скоропостижной смерти исполнительницы поклонники стали с пристальным вниманием следить за жизнью ее семьи, а особенно подрастающей наследницы.

Им даже удалось найти фотографии с отдыха Веры Началовой в лагере «Артек», которые были сделаны в 2019 году. На снимках, опубликованных на фан-странице в Instagram, девочка выступает на сцене, позирует вместе с друзьями и дает «пять».

Однако, как отметили интернет-пользователи, она выглядит на кадрах далеко не счастливой. Их поразил печальный взгляд подростка.

«Такая девочка хорошая»; «Такие грустные глазки»; «Красавица! Счастья тебе, солнышко», — написали фанаты.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. В годовщину смерти воспоминаниями об исполнительнице поделились многие ее коллеги и друзья. Например, подруга и PR-директор Анна Исаева показала редкие кадры с артисткой, сделанные из-за кулис.