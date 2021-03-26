Малышева оценила влияние алкоголя на вакцинацию от COVID-19

Москва, 26 марта. Суть вакцинации от коронавируса заключается в появлении иммунитета и антител, которые будут блокировать заболевание, напомнила врач Елена Малышева.

Существует ряд противопоказаний, которые могут не дать антителам нормально выработаться. Самое важное — не пить алкогольные напитки в течение трех-пяти дней до и после вакцинации. Если нарушить запрет, то клетки иммунитета не распознают вакцину, сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово».

«Даже маленькую рюмочку пить не надо — вакцинация может быть неэффективной», — сказала врач.

Если вакцинацию планирует пройти аллергик, то ему стоит соблюдать диету перед процедурой. Иначе продукты, которые провоцируют аллергию, усилят ее. Чаще всего это шоколад, копчености, цитрусовые и клубника. В таких случаях защитные реакции организма уменьшаются.

Скорость формирования иммунитета и антител к COVID-19 может ускорить достаточное количество витаминов D и Е в организме. Если же наблюдается их дефицит, то вакцинация пройдет хуже, сказала Елена Малышева.

«И один простой общий совет — похудеть. Доказано, что люди с лишним весом имеют хуже иммунный ответ на любую вакцинацию», — добавила она.

Высокий уровень холестерина увеличивает риски развития заболеваний сердца и появления приступов. Информацией об этом в своих социальных сетях поделилась российский врач и телеведущая Елена Малышева.