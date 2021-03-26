МИД РФ: срыв вывода войск США из Афганистана негативно повлияет на процесс урегулирования

Москва, 26 марта. Задержка с выводом войск ВС США окажет негативный эффект на афганское урегулирование, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Однако урегулирование не будет сорвано, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он призвал дождаться реакции представителей движения Табилан (запрещено в России). Однако позитивное влияния точно исключено, передает его слова РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на слова президента США Джо Байдена о том, что вывести западные войска из Афганистана к 1 мая «будет трудно». Он добавил, что Соединенные Штаты покинут афганскую территорию «в полном порядке и безопасно». Байден не указал точной даты вывода сил из этого государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что окончательного решения по выводу войск из Афганистана пока нет.