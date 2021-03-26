Отказ Норвегии продавать завод двигателей обескуражил МИД РФ

Москва, 26 марта. Россия обескуражена решением Норвегии отказаться от сделки по продаже завода двигателей «Трансмашхолдингу», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данная реакция со стороны внешнеполитического ведомства объясняется блокированием сделки под предлогом защиты национальных интересов. Использованные Осло аргументы при принятии данного решения, очевидно, надуманны, заявила Захарова в ходе брифинга. Она напомнила, что сделка носила исключительно коммерческий характер, а ее целью был вывод предприятия на новые рынки сбыта. Также приобретение ТМХ завода гарантировало бы разработку новой продукции и поддержку занятости на предприятии в самой Норвегии.

«Трансмашхолдинг» в феврале объявил о покупке завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines у британской Rolls-Royce Group. Однако Осло в конце марта сообщило об отказе в продаже дочернего предприятия. Сумма сделки оценивалась в 150 млн евро.

Из слов норвежского министра юстиции Моники Муланд следовало, что технологии, которыми обладает предприятие, и выпускаемые двигатели представляют для России большое военно-стратегическое значение.