Решетова рассказала, как относится к сравнениям с участницами «Холостяка»

Москва, 26 марта. Модель и телеведущая Анастасия Решетова, встречавшаяся с рэпером Тимати, рассказала, как относится к сравнениям с участницами нового сезона шоу «Холостяк».

На телеканале ТНТ в настоящее время выходят выпуски проектов с участием Тимати и его бывшей девушки. Рэп-исполнитель стал главным героем реалити-шоу о любви «Холостяк», где за его сердце борются сразу несколько девушек. А Решетова занимает пост ведущей проекта «Ты — топ-модель».

Экс-возлюбленная Тимати, как оказалось, не боится сравнений с участницами «Холостяка». На провокационный вопрос журналистов она ответила со спокойствием. Решетова считает, что в этой ситуации нет ничего необычного.

«Здраво. Это неизбежно и нормально. Думаю, и рейтинги скажут спасибо за такой интерес», — цитирует ее Grazia.

Решетова не только бывшая девушка Тимати, но и мать его сына Ратмира. Многие фанаты до сих пор считают, что расставание знаменитостей было частью пиар-компании. Сам рэпер в недавнем выпуске «Холостяка» заявил, что разрыв с моделью является «официальной версией». А то, что происходит между ним и Решетовой на самом деле, останется секретом.