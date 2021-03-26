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Молодая жена Петросяна удивила фанатов аристократичным образом

Молодая жена Петросяна удивила фанатов аристократичным образом

Москва, 26 марта. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не скрывает, что любит экспериментировать со стилем и внимательно следит за модными трендами.

Несмотря на рождение ребенка, молодая жена артиста ведет активный образ жизни — она продолжает работать, посещает светские мероприятия и часто общается с фанатами в соцсетях. Поклонники неоднократно восхищались умением Брухуновой подбирать эффектные наряды, но последний образ сразил их наповал.

На своей странице в Instagram супруга юмориста поделилась снимком с новой фотосессии. Она позировала в белом пальто по фигуре и высоких сапогах такого же оттенка на фоне роскошного интерьера с лепниной. Стилисты сделали Брухуновой модную укладку и макияж.

Подписчики пришли в восторг от такого преображения 32-летней жены Петросяна. Они считают, что образ сделал ее очень утонченной и статной девушкой. Многие также отметили, что Татьяна Брухунова красится только для фотосессий, хотя косметика могла бы выгодно подчеркнуть черты ее лица и в повседневной жизни.

«Ничего себе! Я даже не узнала Татьяну! Образ просто роскошный»;

«Вам очень идет белый цвет! Красотка!»;

«Танечка, нет слов! Такая аристократка получилась!» — обрушили волну комплиментов фолловеры.

В последнее время распространились слухи, что Брухунова и Петросян ждут второго ребенка. Жена юмориста долгое время хранила молчание, но недавно решила прояснить ситуацию.

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