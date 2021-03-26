Гинцбург прокомментировал вероятность заражения COVID-19 после первой прививки

Москва, 26 марта. Случаи заражения коронавирусной инфекцией у тех, кто успел пройти вакцинацию только одним компонентом, встречаются очень редко.

Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что после вакцинации двумя компонентами препарата "Спутник V" выявлены единичные случаи заражения COVID-19. Это случается в течение трех недель после введения второй дозы. В этот период еще не полностью сформировался иммунитет оргшанизма.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.