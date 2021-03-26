Курск, 26 марта. В пресс-службе комитета ЗАГС Курской области рассказали о самых популярных и необычных именах, которые выбирают для своих детей жители региона.

За полгода в Курской области было зарегистрировано более 4577 детей: 2355 мальчиков и 2222 девочек.

На сегодняшний день в регионе для мальчиков куряне выбирают такие редкие имена, как Ярослав, Святослав, Гордей, Елисей, Евсей, Иоанн, Авраам, Прохор, Одиссей, Тихон, Ной, Зигмунд, Добрыня и Никола. Среди девочек — Дарина, Таисия, Стефания, Пелагея, Есения, Аполлинария, Матрена, Марфа, Сусанна, Снежана, Василина, Златослава, Юлиана. Все чаще дети из области становятся обладателями таких необычных имен.

Однако в топ-5 самыми популярными для девочек остаются такие имена, как Мария, София, Анастасия, Виктория, Полина и Ксения. Среди мальчиков — Артем, Иван, Кирилл, Михаил, Дмитрий и Александр.

Ранее ФАН сообщал, что Курскстат проводил опрос среди жителей города о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться при обращении за медицинской помощью. По словам социологов, куряне недовольны большими очередями в поликлиниках и грубостью медперсонала.