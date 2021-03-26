Дочь убила мать во время ее полового акта с уведенным сожителем под Ульяновском

Ульяновская область, 26 марта. Женщина устроила ловушку своему сожителю и застала его в постели с собственной матерью. Как стало известно ФАН, разъяренная женщина зарезала родительницу в самый разгар полового сношения.

В дежурную часть Димитровграда 23 марта поступило сообщение, что в доме по улице Черемшанской обнаружен труп 60-летней женщины. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и врачи скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть потерпевшей от проникающего ножевого ранения в брюшную полость.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Соловцов.

По подозрению в совершении преступления была задержана 37-летняя дочь убитой. Она рассказала стражам порядка всю подоплеку своего страшного поступка.

«Девушка около 10 лет проживала со своим сожителем и своей матерью в одной квартире, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Некоторое время назад она стала замечать странное поведение своей родительницы. Пенсионерка как будто расцвела, начала снова пользоваться косметикой и даже на вид помолодела».

Сначала дочь не могла объяснить для себя причины преображения матери. Но со временем в ее душу закралось сомнение.

«Дочь обратила внимание, что родительница оказывает знаки внимания ее сожителю. То обед приготовит по первому его требованию, то защищает мужчину, когда он приходил слегка навеселе. Женщина стала подозревать, что между ними существует какая-то связь», — отметил источник.

Подозреваемая решила проверить свои предположения. В день убийства она сказала, что пойдет в магазин за продуктами, сама же через короткое время неожиданно вернулась домой.

«Интуиция не обманула женщину. Когда она попала домой, то увидела, что ее сожитель и мама развлекаются в постели. Она схватила нож и одним ударом убила разлучницу», — резюмировал источник.

Подозреваемую арестовали и отправили в местный следственный изолятор. Если ее вина будет доказана в суде, то женщине грозит до 15 лет лишения свободы.