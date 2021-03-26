Замминистра финансов сравнил повышение ключевой ставки с холодным душем

Москва, 26 марта. Алексей Моисеев, занимающий должность замглавы Минфина РФ, рассказал об эффекте, который произвело повышение ключевой ставки. Он сравнил его с холодным душем.

По мнению чиновника, решение Центробанка стало неожиданным для игроков на рынке. Такая «встряска» была необходима для банкиров и заемщиков, которые рассчитывали, что ставка всегда будет составлять 4,25%.

«Надо сказать, что это для многих оказалось холодным душем, что это были не просто пустые слова на бумаге, это действительно, видимо, то, что будет происходить», — заметил Моисеев.

Поблагодарив ЦБ за это решение, Моисеев выразил убежденность, что ставка продолжит расти до 5% или даже 6%.

Регулятор по итогам заседания 19 марта увеличил ключевую ставку на 0,25, и это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Такое решение обусловлено ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал справедливым уровнем ставки 6-7%, и чем быстрей она окажется в этом коридоре, тем лучше.

Продавцы электроники тем временем предупредили, что со II квартала продукция подорожает на 10–20%. Как уточняет INFOX, это должно произойти из-за удорожавшей логистики и нехватки комплектующих, ситуация с которыми будет оставаться неопределенной до конца года.