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Общество

Психолог объяснила рост детского насилия в вирусных видеороликах в TikTok

Психолог назвала толерантность к насилию в обществе причиной буллинга в школах

Психолог Марина Солдатенкова объяснила ФАН, почему современные дети, пытаясь следить за трендами и получить популярность, начинают избивать своих сверстников и выкладывать это в сеть.

В пятницу в интернет попало видео, на котором ученики первого класса одной из школ в Подмосковье избивают своего одноклассника.

Проявить себя

Эксперт рассказала, почему дети, пытаясь занять нишу в интернете, так часто ведут себя неадекватно и порой становятся слишком агрессивными.

«Буллинг процветает в школах, и эта проблема касается не только нашей страны. Здесь много психологических механизмов. Рычагов действия у нас практически никаких. Эти поступки направлены не только против жизни, здоровья, свободы человека, — объяснила собеседница ФАН. — Они выставляются в социальные сети, потому что подростку надо себя как-то проявить, показать».

Самый просто способ для ребенка заявить о себе — это, например, дорого одеться, отличиться каким-то поведением, добавила Солдатенкова. Если же школьник не отличается хорошей образованностью, то в этом случае он может начать показывать свою силу, взрослость. При этом он понимает, что у него есть права, но не знает, как ими пользоваться, пояснила эксперт.

Психолог назвала толерантность к насилию в обществе причиной буллинга в школах

Психолог напомнила, что ребенку за все его выходки ничего не будет, так как закон не регулирует поведение детей. Максимум, что может грозить родителям ребенка, — административное наказание в виде штрафа.

«По отношению к несовершеннолетним у нас закон довольно мягкий, а безнаказанность предполагает, что человеку за его поступки ничего не будет. Родителям жертвы обычно ничего не сообщают, а если они и узнают, что над их ребенком было совершено насилие, то полиция не всегда принимает какие-то меры», — отметила собеседница ФАН.

Марина Солдатенкова рассказала, что если с самого детства ребенку уделяют недостаточно внимания, он может «уйти» в социальные сети, после чего ему становится все тяжелее адаптироваться в обществе.

«Наши дети много находятся не в реальной жизни — с раннего возраста находятся в интернет-пространстве, которое искажает реальность. Они не знают, как общаться в реальном мире. А в социальных сетях они общаются легко, потому что много чего позволено. А живому общению никто не учит, все находятся в телефонах, начиная с семьи. И это неумение выражать себя приводит к искаженным формам самовыражения», — пояснила психолог.

Психолог назвала толерантность к насилию в обществе причиной буллинга в школах

Собеседница ФАН рассказала, что у обидчика есть мотив издеваться над другими людьми — и за этим всегда стоит определенная проблема, корни которой растут из семьи.

«Всегда у такого формального лидера, буллера есть внутренний мотив издеваться над другим ребенком: это собственные комплексы и несостоятельность, это воспитание в семье, особенности развития личности или же возможное психологическое заболевание, которое еще никто не диагностировал», — объяснила Солдатенкова.

Психолог рассказала, что основными союзниками этих буллеров являются те, кто боится стать очередной жертвой.

«У такого неформального лидера есть приверженцы, — рассказала психолог. — Ими становятся дети с похожими комплексами по принципу «чтобы меня не обижали, лишь бы я не стал этой жертвой». Есть еще люди, которые наблюдают со стороны, такие «серые кардиналы», которые могут прийти на любую сторону, как защиты, так и буллера».

Скелеты в шкафу

Чаще всего, обидчик быстро всех перетягивает на свою сторону, и тогда это унижение становится открытым и неприятным, добавила Солдатенкова.

«То, что мы видели в TikTok — уже последняя стадия развития этих отношений, а это значит, что ни школа, ни правоохранительные органы, ни родители не заметили таких первичных этапов развития ситуации. А если и заметили, то никому об этом не сказали, не приняли никак профилактических действий, которые могли бы оградить ребенка от насилия», — заявила собеседница ФАН.

Также Марина Солдатенкова объяснила, почему наше общество часто ничего не делает с потенциально опасными для общества людьми и как так получается, что у внешне благополучных семей всегда есть скелеты в шкафу.

«Наше общество стало толерантно к насилию. Внешне благополучные семьи всегда имеют скелеты в шкафу, внешнее благополучие не всегда определяет внутреннюю гармонию в семье. Но и буллерами становятся не все. Это из-за генетической расположенности к насилию и воспитание. Внешнее благополучие не говорит о том, что внутри нет проблем», — сообщила Солдатенкова.

Психолог назвала толерантность к насилию в обществе причиной буллинга в школах

Эксперт уверена, что к благополучным семьям очень трудно подобраться и повлиять на воспитательный процесс.

«Внешне успешные, богатые семьи имеют очень высокие «заборы», туда войти невозможно, — развела руками специалист. — Бывает и так, что родители, которые все покупают, платят за образование, просто несут материальную ответственность за ребенка, но настоящей любви в этом нет. И это приводит к тому, что ребенок вырастает недолюбленным, незначимым».

Таких родителей не интересуют увлечения ребенка, то, чем он живет. Поэтому в подростковом возрасте такой человек начинает показывать свои внутренние пробелы и комплексы, пояснила Солдатенкова. А жертвой задиры может стать любой.

Как ранее сообщал ФАН на железнодорожных путях во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мальчик попал под товарный поезд, в результате чего ему отрезало обе ноги. Ребенок был с друзьями, но они бросили товарища умирать и скрылись с места происшествия.

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