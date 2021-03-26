Психолог объяснила рост детского насилия в вирусных видеороликах в TikTok

Психолог Марина Солдатенкова объяснила ФАН, почему современные дети, пытаясь следить за трендами и получить популярность, начинают избивать своих сверстников и выкладывать это в сеть.

В пятницу в интернет попало видео, на котором ученики первого класса одной из школ в Подмосковье избивают своего одноклассника.

Проявить себя

Эксперт рассказала, почему дети, пытаясь занять нишу в интернете, так часто ведут себя неадекватно и порой становятся слишком агрессивными.

«Буллинг процветает в школах, и эта проблема касается не только нашей страны. Здесь много психологических механизмов. Рычагов действия у нас практически никаких. Эти поступки направлены не только против жизни, здоровья, свободы человека, — объяснила собеседница ФАН. — Они выставляются в социальные сети, потому что подростку надо себя как-то проявить, показать».

Самый просто способ для ребенка заявить о себе — это, например, дорого одеться, отличиться каким-то поведением, добавила Солдатенкова. Если же школьник не отличается хорошей образованностью, то в этом случае он может начать показывать свою силу, взрослость. При этом он понимает, что у него есть права, но не знает, как ими пользоваться, пояснила эксперт.

Психолог напомнила, что ребенку за все его выходки ничего не будет, так как закон не регулирует поведение детей. Максимум, что может грозить родителям ребенка, — административное наказание в виде штрафа.

«По отношению к несовершеннолетним у нас закон довольно мягкий, а безнаказанность предполагает, что человеку за его поступки ничего не будет. Родителям жертвы обычно ничего не сообщают, а если они и узнают, что над их ребенком было совершено насилие, то полиция не всегда принимает какие-то меры», — отметила собеседница ФАН.

Марина Солдатенкова рассказала, что если с самого детства ребенку уделяют недостаточно внимания, он может «уйти» в социальные сети, после чего ему становится все тяжелее адаптироваться в обществе.

«Наши дети много находятся не в реальной жизни — с раннего возраста находятся в интернет-пространстве, которое искажает реальность. Они не знают, как общаться в реальном мире. А в социальных сетях они общаются легко, потому что много чего позволено. А живому общению никто не учит, все находятся в телефонах, начиная с семьи. И это неумение выражать себя приводит к искаженным формам самовыражения», — пояснила психолог.

Собеседница ФАН рассказала, что у обидчика есть мотив издеваться над другими людьми — и за этим всегда стоит определенная проблема, корни которой растут из семьи.

«Всегда у такого формального лидера, буллера есть внутренний мотив издеваться над другим ребенком: это собственные комплексы и несостоятельность, это воспитание в семье, особенности развития личности или же возможное психологическое заболевание, которое еще никто не диагностировал», — объяснила Солдатенкова.

Психолог рассказала, что основными союзниками этих буллеров являются те, кто боится стать очередной жертвой.

«У такого неформального лидера есть приверженцы, — рассказала психолог. — Ими становятся дети с похожими комплексами по принципу «чтобы меня не обижали, лишь бы я не стал этой жертвой». Есть еще люди, которые наблюдают со стороны, такие «серые кардиналы», которые могут прийти на любую сторону, как защиты, так и буллера».

Скелеты в шкафу

Чаще всего, обидчик быстро всех перетягивает на свою сторону, и тогда это унижение становится открытым и неприятным, добавила Солдатенкова.

«То, что мы видели в TikTok — уже последняя стадия развития этих отношений, а это значит, что ни школа, ни правоохранительные органы, ни родители не заметили таких первичных этапов развития ситуации. А если и заметили, то никому об этом не сказали, не приняли никак профилактических действий, которые могли бы оградить ребенка от насилия», — заявила собеседница ФАН.

Также Марина Солдатенкова объяснила, почему наше общество часто ничего не делает с потенциально опасными для общества людьми и как так получается, что у внешне благополучных семей всегда есть скелеты в шкафу.

«Наше общество стало толерантно к насилию. Внешне благополучные семьи всегда имеют скелеты в шкафу, внешнее благополучие не всегда определяет внутреннюю гармонию в семье. Но и буллерами становятся не все. Это из-за генетической расположенности к насилию и воспитание. Внешнее благополучие не говорит о том, что внутри нет проблем», — сообщила Солдатенкова.

Эксперт уверена, что к благополучным семьям очень трудно подобраться и повлиять на воспитательный процесс.

«Внешне успешные, богатые семьи имеют очень высокие «заборы», туда войти невозможно, — развела руками специалист. — Бывает и так, что родители, которые все покупают, платят за образование, просто несут материальную ответственность за ребенка, но настоящей любви в этом нет. И это приводит к тому, что ребенок вырастает недолюбленным, незначимым».

Таких родителей не интересуют увлечения ребенка, то, чем он живет. Поэтому в подростковом возрасте такой человек начинает показывать свои внутренние пробелы и комплексы, пояснила Солдатенкова. А жертвой задиры может стать любой.

Как ранее сообщал ФАН на железнодорожных путях во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мальчик попал под товарный поезд, в результате чего ему отрезало обе ноги. Ребенок был с друзьями, но они бросили товарища умирать и скрылись с места происшествия.