Действия Рашкина возмутили коммунистов и стали поводом для обращения к Зюганову

Москва, 26 марта. Депутаты КПРФ, относящиеся к Красногвардейскому району Москвы, пожаловались главе партии Геннадию Зюганову на руководителя столичного главка Валерия Рашкина.

Рашкин отклонил кандидата Николая Сергеева в списки по округу 203 на выборы в Государственную думу РФ, которого поддержали большинство членов КПРФ. Вместо него он представил Виталия Петрова, который не знаком коммунистам Красногвардейского района. Внимание на это в Facebook обратила член партии Александра Богомольникова. Она же и опубликовала обращение к Зюганову.

Подобные действия Рашкин совершает уже не в первый раз. Во время выборов в Мосгордуму в 2019 году он также выдвинул по округу некоего А. Исполатова. Известно, что этот кандидат не работал с населением и в итоге в голосовании занял последнее место.

В комментариях отметили, что такая «директива сверху» идет вразрез с партийной этикой и уставом. Красногвардейских коммунистов поддержали и в других парткомах. По их заявлениям, они так же сталкивались с нарушениями, инициаторами которых выступала московская верхушка КПРФ, передает Nation News.

Депутат Валерий Рашкин пока никак не отозвался на поступившую критику. Он не стал комментировать случившееся как в своих социальных сетях, так и во время общения с представителями средств массовой информации.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о намерении исключить из партии руководителя московского горкома Валерия Рашкина за публичную поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Депутат навлек на себя гнев за то, что назвал дела в отношении блогера «политически мотивированными».