Армия Судана конфисковала большую партию оружия на восточных границах

Хартум, 26 марта. Суданские военнослужащие изъяли партию оружия на границах с Эфиопией и Эритреей.

На официальном Facebook-аккаунте вооруженных сил республики появилась публикация о действиях второй пехотной дивизии на восточных территориях. Операция проходила в окрестностях города Гедареф.

«В число изъятий входят 39 автоматов Калашникова, 678 турецких пистолетов и около 28 000 патронов для пулемета ДШК», — говорится в сообщении.

Сотрудники арестовали четырех человек, которые пытались незаконно перевести оружие. Против преступников уже завели уголовные дела.

Командующий Эссам Эль Дин Карар рассказал, что вооруженные силы охраняют границы для стабилизации ситуации в государстве. Генерал-лейтинант добавил, что армия продолжит отстаивать суверенность суданских территорий и защищать их от нападений со стороны соседних держав.

Для урегулирования потока контрабандного оружия и конфискации незаконных товаров власти республики создали объединенные войска. Так, удалось пресечь поставки незарегистрированных боеприпасов в приграничном районе Аль-Фашага на востоке страны.