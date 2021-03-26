Москва осудила нападение исламистских бандгрупп на мирные поселения в Нигере

Москва, 26 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нападения террористов в Нигере накануне парламентских и президентских выборов.

Москва выступила с решительным осуждением действий террористов в Нигере, о чем Захарова заявила во время брифинга, состоявшегося в пятницу, 26 марта.

«Мы поддерживаем настрой руководства этой страны принять все необходимые меры по обеспечению безопасности, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях», — выразила официальную позицию ведомства Захарова.

Спикер МИД РФ отметила, что рост активности террористов совпал с важным для государства периодом — накануне выборов в парламент. Действия боевиков, вероятно, были направлены на подрыв демократического развития Нигера. Захарова выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала пострадавшим от террористов гражданам скорее идти на поправку.

ЧП на северо-западе Нигера произошло 21 марта, когда боевики на мотоциклах напали на несколько поселений и окрыли огонь по людям. Погибли 137 человек. Стоит напомнить, что в западной части страны до сих пор действуют боевики группировки «Исламское государство1 в Западной Африке», которая является частью запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.