АТОР сообщила об открытии кубинского Варадеро для россиян

Москва, 26 марта. Российские авиакомпании начнут выполнять по семь рейсов в неделю в кубинский аэропорт Варадеро, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Решение об увеличении регулярных рейсов из России на Кубу с 1 апреля приняли в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Их количество вырастет до семи. Самолеты будут направляться из Москвы в Варадеро, заявили в АТОР.

Курорт готов принять российских туристов и обеспечить им отдых в безопасных эпидемиологических условиях. Внимание на это обратили в посольстве Кубы в РФ. Для въезда отдыхающим потребуется наличие отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до вылета. По прибытии путешественникам нужно будет сделать еще один анализ, результат которого предоставят через сутки.

Куба заняла лидирующую позицию в мире по общему числу пациентов, которые побороли коронавирусную инфекцию. Всего в стране от COVID-19 вылечились 94,4% человек, написал в Twitter глава МИД страны Бруно Родригес.