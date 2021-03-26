Прага, 26 марта. Реакция российских дипломатов, которые отказались восстанавливать отношения после инцидента с памятником маршалу Ивану Коневу, вызвала недоумение чехов.

Международный скандал возник из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Чешский портал iHNed.cz отметил, что в стране находится большое число российских дипломатов. Однако члены дипломатической миссии не спешат принимать меры для нормализации отношений между государствами.

«Чем, скажите на милость, занимается такая толпа российских дипломатов в Чехии, если в результате их работы наши отношения достигли точки замерзания», – вопрошают чешские политологи.

Однако в Праге, видимо, забыли, что граждане России чтят и относятся с уважением к истории Великой Отечественной войны. Маршал Иван Конев был героем, который сражался за жизнь своих сограждан и жителей Европы. Чешские политики считают, что Россия должна идти навстречу, несмотря на скандал, который навязала Прага.

«Это ловкий уход от анализа своих ошибок», – пишут в одном из российских изданий.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что депутат Госдумы назвал принципиальные условия нормализации отношений России и Чехии.