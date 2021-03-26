Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения в Роттердаме

Минск, 26 марта. «Белтелерадиокомпания» выбрала песню, с которой группа «Галасы 3Места» будет представлять страну на Евровидении в Роттердаме.

Белорусский коллектив хотел выступать в Нидерландах с композицией «Я научу тебя». В песне усмотрели политический подтекст, организаторы конкурса попросили заменить ее на другую, о чем сообщал Европейский вещательный союз (ЕВС).

Как рассказал председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт, группа предложила на выбор две новые песни. Медиахолдинг, который является членом ЕВС и организатором национального отбора на Евровидение, определился с композицией, но пока не стал раскрывать ее название.

«В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС», — сказал Эйсмонт.

Широкой публике композицию пообещали представить на следующей неделе, передает РИА Новости.

Россию на Евровидении-2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman. Костюм для артистки сошьют из лоскутов ткани со всей страны. Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.