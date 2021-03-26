Американца сразило наповал количество супов и «теста с мясом» в русской кухне

Москва, 26 марта. Американец поделился, что его удивляет в русской кухне. Больше всего мужчину поразило разнообразие супов.

Когда иностранец летел в Россию, он знал, что среди местного населения очень распространен борщ. Однако он даже не подозревал, что существует множество других видов первого. Во многих кафе можно заказать гороховый суп с копченостями, щи, окрошку. Не менее популярны уха и шурпа. А вот крем-суп среди русских не так распространен. Дома его никто почти не готовит, отметил американец.

«Что меня еще удивило, так это количество «мяса с тестом». Русские очень любят беляши, чебуреки, пельмени, манты, хинкали, вареники, самсу, и, возможно, я пропустил другие примеры подобных рецептов», — написал он на платформе «Яндекс.Дзен».

К тому же в своем блоге американец вспомнил о довольно распространенном в России салате из помидоров и огурцов. Его готовят очень часто, особенно на природе. Заправляют такой салат майонезом, маслом или сметаной.

«Я считаю, что настоящий русский салат — это помидоры с огурцом, а не оливье и селедка под шубой», — заявил он.

Выходец из США ранее рассказал, что его поразило больше всего после прибытия в Россию. Американец отправился в продуктовый магазин примерно в 23:00, где уже не было покупателей. Женщина на кассе смотрела что-то на телефоне. Покупателю она не улыбнулась. Американцу показалось, будто он помешал сотруднице продуктового.