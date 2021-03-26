Получение гражданства РФ упростят для победителей конкурса «Россия — страна возможностей»

Москва, 26 марта. Победители конкурса АНО «Россия — страна возможностей» смогут получить российское гражданство по наиболее простой схеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», в рамках которого дан старт новому сезону конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам главы государства, он поручит проработать упрощение процедуры оформления паспорта РФ для тех, кто одержит победу в конкурсе «Россия — страна возможностей».

Ранее Путин провел встречу с деятелями культуры. Во время беседы президент поделился, что после прививки от коронавируса намерен расширить географию поездок.