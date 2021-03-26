Россия начала принимать первые небольшие группы иностранных туристов

Москва, 26 марта. Ассоциация туроператоров России сообщила о первых признаках возрождения въездного туризма — российские туроператоры начали принимать небольшие группы иностранных путешественников.

Туроператоры сообщили о небольшом количестве групп из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов. Также в АТОР рассказали о бронировании из Индии.

«Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни», — говорится в сообщении ассоциации.

Пока не ожидается заезда из-за границы больших туристических групп, в этом году Россия, скорее всего, будет принимать индивидуальных туристов, семьи и небольшие группы до 20 человек.

Туристы из ОАЭ, Египта и Индии чаще всего едут в Москву. В столице иностранцы посещают музеи Московского Кремля, Красную площадь. Индийские туристы выказывают предпочтение комбинированным программам, чтобы посмотреть обе российские столицы.

С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, в том числе с Венесуэлой. Рейсы из Москвы в Каракас будут летать дважды в неделю.