Диетолог Писарева рассказала, как колбаса может вызвать рак желудка

Регулярное употребление копченых и варено-копченых колбас и сосисок может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт прокомментировала заявление диетолога Анны Белоусовой о том, что один из самых широко распространенных продуктов на столах многих людей может нанести вред при ежедневном употреблении.

«Чем опасны колбасные изделия и полуфабрикаты — сосиски? В первую очередь стоит отметить, что мяса там содержится очень мало — 30-40%. Это нельзя назвать мясным продуктом, он — мясосодержащий. Туда добавляется много различных усилителей вкуса, например, глутамат натрия, огромное количество соли, много сахара, трансжиры. Как показали многочисленные исследования, глутамат натрия вызывает привыкание», — сообщила специалист.

Ирина Писарева указала, чем конкретно могут быть опасны такие популярные лакомства.

«Вред копченой колбасы — в способе ее приготовления. Во время копчения образуются канцерогены. Их еще называют ароматические углеводороды. Они содержатся в сырокопченых и варено-копченых колбасах и способны вызывать рак желудка», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она отметила, кому стоит всерьез пересмотреть свои предпочтения ради сохранения здоровья.

«Уменьшить либо вообще исключить из своего рациона колбасы и сосиски как сырокопченые, так и варено-копченые необходимо людям, страдающим проблемами с желудком, лишним весом, ожирением, болезнями печени, почек, гипертонией, сердечной недостаточностью, а главное — детям», — резюмировала эксперт.

Ранее диетолог Анна Белоусова предостерегла от ежедневного употребления колбасы.