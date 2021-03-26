Счетная палата РФ: финансирование нацпроекта не помогло повысить рождаемость

Объем финансирования нацпроекта «Демография» в 2019 вырос до 498 миллиардов рублей, однако суммарный коэффициент рождаемости при этом все равно упал, заявил аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

«В 2020 году из 34 показателей <...> выполнены 32, не достигнуты — два. Это смертность мужчин в возрасте 16-59 лет — 31 субъект РФ показатель не выдержал, и женщин в возрасте 16-54 — 39 субъектов не достигли планового значения. Это связано с тем, что 2020 год «особенный» — из-за пандемии коронавируса», — пояснил чиновник.

В 2024 году коэффициент рождаемости должен составлять 1,7. Такую задачу озвучил президент России Владимир Путин во время своего обращения с посланием к Федеральному Собранию. Однако члены координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению предупредили о невозможности достигнуть этого показателя без корректировок нацпроекта.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что меры поддержки многодетных семей не работают.

«Политика, которая сейчас проводится, носит контрпродуктивный характер. Мы говорим одно, а показываем совсем другие образцы. В условиях диссонанса сигналов, молодежь и зрители в целом выбирают кодовый контент, в котором выдвигается, что норма — это семья с малым количеством детей, а многодетная — это девиантная семья, это исключение из правил, — отметил глава региона. — Я бы хотел привлечь внимание к абортам. По регионам Дальнего Востока мы теряем столько же детей, сколько рождается. Это серьезный показатель состояния общества».

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов рассказал, что в 2020 году в округе зафиксирован самый низкий коэффициент рождаемости в стране — 1,35. К 2024 году он окажется ниже, чем в 2019-м.

«Ключевая проблема — катастрофическое сокращение числа детей: на 59% относительно 1990 года. Второй фактор —значительное сокращение рождений у женщин до 24 лет на 77% у нас по округу. Численность женщин детородного возраста сократилась у нас по округу в четыре раза сильнее, чем в целом по стране, — сообщил он. — Что делать? Я попытался описать в простой формуле: демографический рост нации — это духовное состояние, помноженное на материальное благосостояние семей».

Выполнить задачу, поставленную президентом, можно с помощью прироста миграции до уровня 650 тысяч населения в год и еще большего финансирования нацпроекта «Демография», считает председатель Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

«Только за все тридцатилетие новой истории России миграционный прирост составил 8 миллионов человек. Мы должны увеличить его в четыре раза, — уверен общественник. — Благодаря мерам поддержки многодетных семей с 2011 по 2016 Сахалин вышел с уровня 1,56 до 2,16 детей на женщину. Сейчас этот уровень снизился, но остается высоким — 1,95».

По его словам, если бы сахалинские меры были распространены на всю страну, потребовалось бы финансирование в размере 1,55% ВВП.

«Вместе с федеральными мерами это 2,7% ВВП. Какая государственная поддержка в других странах? В странах Организация экономического сотрудничества и развития — 2,4% ВВП, в странах Евросоюза — 2,7% ВВП. В странах Северной Европы — 3,4% ВВП, во Франции 5,6% ВВП. Причем это без жилищных мер. Достаточно ли у нас этих средств в национальном проекте «Демография»? Если мы объединим два первых федеральных проекта нацпроекта и соотнесем с ВВП в 2020 году, то мы получим 0,63% ВВП. Ясно, что этого недостаточно», — констатировал Сергей Рыбальченко.

Глава комиссии ОП РФ предложил внедрить новый федеральный проект «Многодетная страна», сделав упор на меры поддержки многодетных семей и отцовский капитал и создать региональные системы сертифицированных нянь — для создания ясельных групп на дому.

«Проект «Обеспечение доступного дошкольного образования» для детей в возрасте до трех лет. Сейчас достигнут охват детей услугами примерно 32%, это мало, это средний уровень по Европе. В странах, в которых ощущается демографический эффект от этой меры, показатели достигают 50-60%. Нам нужен еще миллион мест, но мы не сможем их построить. Во Франции 300 000 нянь воспитывает миллион французских детей у себя дома, ничего не надо строить. Создание такого места стоит 150 000 рублей, окупается в течение двух месяцев за счет того, что мама ходит на работу и своими налогами возмещает стоимость», — пояснил эксперт.

ОП РФ реализует проект «Профессиональные няни — детям!» в семи регионах страны, в нем уже согласились участвовать еще 20.