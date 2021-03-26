Тело пропавшего две недели назад подростка нашли в тайге Тувы

Кызыл, 26 марта. Школьник пропал 13 марта по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района, сообщила пресс-служба следственного управления СК. Через две недели поисков его нашли мертвым.

Мальчик утром вышел из дома и пошел в школу. После этого о нем ничего не было известно.

Тело подростка нашли в Тайге. На месте инцидента работали следователи-криминалисты, сотрудники МВД и военнослужащие. Обстоятельства смерти 16-летнего подростка устанавливаются. Ранее в поисках 16-летнего юноши участвовали местные жители, волонтеры, сотрудники МВД и МЧС.

По факту исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Тело новорожденного мальчика нашли на ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов «Егорьевск». Полиция проводит доследственную проверку, сообщало РИАМО.