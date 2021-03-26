Популярность Telegram растет на фоне фиаско американских соцсетей с безопасностью

Экономист Василий Колташов оценил перспективы Telegram на фондовом рынке после начала торгов бондами компании на Санкт-Петербургской бирже в пятницу. В комментарии ФАН эксперт отметил, что Telegram будет востребован и в других странах на фоне фиаско американских интернет-ресурсов.

По данным «Коммерсанта», в пятницу квалифицированные инвесторы получили возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению составила примерно 6,3%. Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал одной бумаги — 1 тыс. долларов.

Экономист считает, что Telegram будет интересен инвесторам. Компания продемонстрировала, что в России могут рождаться революционные решения в сфере, в которой, казалось бы, все технические революции уже произошли и идет тихое эволюционное движение.

«Я думаю, у Telegram есть будущее на фондовом рынке. Доходность обещана неплохая. Здесь может быть успех», — отметил эксперт.

Колташов не исключил, что Telegram будет отбирать у конкурентов сферу, в том числе у Twitter. Экономист уверен, что мессенджер получит признание и в других странах.

«Telegram будет востребован во многих других странах, потому что в 2020 году произошло грандиозное моральное фиаско американских интернет-ресурсов. Доверие к ним сильно уменьшилось, как и доверие к лозунгам о свободе информации в Соединенных Штатах. Как выяснилось, ни свободы, ни защищенности информации у пользователей в США нет. Telegram обеспечил позиции для тех, кто это искал. Он, конечно, как коммуникационный ресурс будет развиваться, у него будущее на бирже есть», — заключил собеседник ФАН.

Ранее специалист в области цифровых платформ Арсений Щельцин рассказал о главной уязвимости Twitter по сравнению с Telegram. По словам эксперта, Twitter никак не будет бороться с российскими властями, потому что считает это нецелесообразным.