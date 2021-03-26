Гдовский приют для птиц «Дом белого аиста» принимает новых постояльцев на гнездование

Псков, 26 марта. Приют для птиц «Дом белого аиста» принимает новых постояльцев — дикие аисты возвращаются в Гдовский район Псковской области на гнездование.

Информацией об этом с подписчиками поделились сотрудники приюта в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Дом белого аиста».

«25 марта в 18:45 первый дикий аист прибыл в гнездо около аистиного центра в Гдовском районе. Аисты возвращаются домой, встречайте!» — говорится в сообщении.

«Дом белого аиста» — единственный в России приют для аистов, которые попали в сложную ситуацию. Сотрудники заведения выхаживают птиц и сопровождают их до полной реабилитации.

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