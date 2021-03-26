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Гдовский приют для птиц «Дом белого аиста» принимает новых постояльцев на гнездование

Гдовский приют для птиц «Дом белого аиста» принимает новых постояльцев на гнездование

Псков, 26 марта. Приют для птиц «Дом белого аиста» принимает новых постояльцев — дикие аисты возвращаются в Гдовский район Псковской области на гнездование.

Информацией об этом с подписчиками поделились сотрудники приюта в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Дом белого аиста».

«25 марта в 18:45 первый дикий аист прибыл в гнездо около аистиного центра в Гдовском районе. Аисты возвращаются домой, встречайте!» — говорится в сообщении.

«Дом белого аиста» — единственный в России приют для аистов, которые попали в сложную ситуацию. Сотрудники заведения выхаживают птиц и сопровождают их до полной реабилитации.

В Пензенском зоопарке появился новый постоялец — краснокнижный черный аист. О появлении нового обитателя сообщил директор зверинца Андрей Воскресенский в своем аккаунте Instagram. Пользователям Сети редкая птица пришлась по душе, они признали, что это прекрасная новость для Пензенского зоосада.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились в Сети фотографией совы с хитрым прищуром глаз. Пользователи строили догадки, что на уме у хищной птицы.

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