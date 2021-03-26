Полицейский-педофил из Шотландии был пойман с непристойными фото детей

Эдинбург, 26 марта. Полицейский из Шотландии признался, что хранил дома непристойные детские фотографии. Педофила в погонах немедленно отправили в отставку и запретили видеться со своими детьми.

Регулировщик Алан М. лишился должности после того, как полицейские обнаружили у него огромное количество непристойных фотографий детей. Бывший сотрудник дорожной полиции признался в роковом пристрастии к запрещенному контенту и был отправлен в отставку. Мужу и отцу было запрещено общаться со своими собственными детьми и велено поселиться отдельно, сообщает Daily Record.

По информации правоохранительных органов, скабрезные изображения с участием несовершеннолетних британец хранил в своем доме на протяжении четырех лет. Материалы дела были направлены в Шерифский суд Эйра, где во время слушаний 47-летний шотландец признал себя виновным в нарушении раздела 52А (1) гражданского законодательства о владении «непристойными фотографиями или псевдофотографиями детей».

«С семьей ведется обширная работа. Социальные работники надеются, что в конце концов Алан М. сможет общаться со своими детьми под присмотром», — заявил адвокат подсудимого.

По словам юриста, мужчина надеется на возобновление взаимопонимания в семье, но осознает, что над этим «нужно работать». Шериф заявил, что Алану М. грозит тюрьма «с минимальными ограничениями, учитывая серьезность преступления». В настоящий момент злоумышленника внесли в список лиц, которые должны находится под присмотром специальных служб в течение трех лет. Также Алану М. разрешено владеть только одним электронным устройством с доступом к интернету, данные о котором мужчина обязан предоставить властям для мониторинга своей деятельности и местонахождения.

Экс-полицейскому было запрещено иметь какие-либо контакты с кем-либо в возрасте до 18 лет, а также назначено 18 месяцев для выполнения 300 часов неоплачиваемой работы. На это время судья обязал Алана М. оставаться в доме своих родителей и иметь электронную метку местонахождения.

Кроме того, шотландца внесли в реестр сексуальных преступников на пять лет. Представитель полиции региона заявил, что мужчина больше не служит в правоохранительных органах.