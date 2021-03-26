В Общественной палате отреагировали на желание Байдена баллотироваться на второй срок

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о желании баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

В четверг на своей первой пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства Байден заявил, что планирует бороться за переизбрание. Кроме того, Байден поделился надеждами, что в выборах он будет участвовать вместе с помощницей Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. При этом, отвечая на вопрос о возможном соперничестве в 2024 году с экс-лидером страны Дональдом Трампом, Байден усомнился, что Республиканская партия просуществует в Соединенных Штатах до следующих президентских выборов.

Вадим Манукян уверен, что возрастной лидер Соединенных Штатов снова что-то перепутал.

«С чего бы в первые месяцы работы президентом США ему заявлять о втором сроке? Ему бы этот срок дожить. Не мальчик уже. Ведь во время следующих выборов ему будет 82 года. В 80-х весь мир смеялся над нашими кремлевскими старцами, а теперь все смеются над маразматиком Байденом. То он не узнает своего министра обороны, то назначает Камалу Харрис президентом, то на трапе своего самолета падает, теперь вот на второй срок захотел. Забавный он, этот ковбой Джо», — сказал эксперт.

Первая полноформатная конференция Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 25 марта. Именно Байден стал первым американским лидером, который задержал свою первую пресс-конференцию на девять недель с момента инаугурации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что пресс-конференция президента США была срежиссирована. Дипломат призналась, что была шокирована «смонтированной акцией» и удивлена, что в США подобные постановки могут проводить на самом высоком уровне.