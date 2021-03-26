Женщины-солдаты раскрыли особенности службы в рядах армии Израиля

Москва, 26 марта. Число желающих переехать в Израиль граждан ежегодно растет. Намерение перебраться на Землю Обетованную у некоторых не отбивает даже обязательная служба в армии.

Стоит отметить, что служба в армии Израиля может занять от 18 до 36 месяцев. Призывной возраст наступает с 18 лет как для женщин, так и мужчин. «ПолитЭксперт» опросил нескольких девушек, которым довелось переехать в Израиль и нести службу в войсках.

Чтобы попасть в армию, нужно сдать тесты по физподготовке, культуре и истории Израиля. После этого у претендента собирают все основные данные и определяют, в какой род войск его направить. Для тех, кто не пригоден для армии, придуман «джоб» — разнообразные методы несения гражданской службы. Однако добиться назначения на «джоб» сложно, службу несут даже лица с расстройством аутистического спектра.

Карина Рубчинская, сержант пехоты в подразделении экономики и финансовой армии, заметила, что призывники-репатрианты сначала попадают на базу, где получают культурные знания об Израиле, после чего проходят трехмесячный курс молодого бойца.

Сержант израильской армии Рита рассказала, что несла службу в погранвойсках, где научилась стрелять и спать на песке наравне с мужчинами. Ее подразделение охраняло границу от контрабандистов и нелегальных мигрантов.

«Девушкам в таких условиях было порой сложно. Они находились на своих постах долгое время и соблюсти гигиену удавалось только с помощью влажных салфеток, зубной пасты с щеткой и сухого шампуня», — пожаловалась сержант.

Женщины в войсках осваивают обращение с оружием наравне с мужчинами, даже если стандартная винтовка М-16 отличается немалым весом. Собеседницы издания отметили, что раньше далеко не во всех видах войск несли службы женщины, но со временем их стали принимать и в подводный флот, и в пилоты истребителей. Причем жесткий отбор туда проходят даже не все соискатели мужского пола.

«Девочка — не слабый пол. Это равенство играет хорошую роль в этой стране», — заметила тренер боевых подразделений Катя Еремейчук.

Хотя у израильских войск сложился некий «веселый имидж», серьезное дисциплинарное взыскание можно получить за сон на дежурстве, одежду не по форме, распущенные волосы и пирсинг. Связи между военными также не поощряются.

Тем временем капитан первого ранга, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк раскрыл, чем отличаются российские женские войска от иностранных.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что армия Израиля чуть не сбила гражданский самолет во время обстрела территории Сирии. Тель-Авив уведомил пилотов авиакомпании El Al о планируемой операции, но не предупредил эфиопский борт. Жертв удалось избежать.